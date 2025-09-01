Народ Индонезии отменил депутатам льготы

После недели массовых протестов президент Индонезии Прабово Субианто объявил об отмене для депутатов щедрых льгот и дотаций, которые и вызвали у населения нынешний взрыв негодования. Впрочем, далеко не факт, что снижение выплат народным избранникам успокоит протестующих. Волнения, охватившие всю страну, высветили куда более глубинные основания для недовольства — рост стоимости жизни и социальное неравенство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Индонезии Прабово Субианто (в центре)

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Pool / Reuters Президент Индонезии Прабово Субианто (в центре)

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Pool / Reuters

С 1 сентября индонезийским законодателям велено забыть о дорогостоящих зарубежных поездках за счет казны и ежемесячных пособиях на жилье. Об этом решении президент страны Прабово Субианто сообщил 31 августа в эфире телевидения, стоя рядом с лидерами восьми индонезийских политических партий и давая тем самым понять, что решение не просто спущено сверху — политики готовы и считают нужным умерить собственные аппетиты ради спокойствия в стране.

Решение урезать некоторые льготы 580 депутатам парламента стало ответом на растущее общественное недовольство, выплеснувшееся на улицы индонезийских городов в виде не стихающих уже неделю массовых протестов.

Акции протеста начались 25 августа в Джакарте. Они были спровоцированы новостями о том, что в дополнение к немалой зарплате все парламентарии получают еще и ежемесячное пособие на оплату жилья в размере 50 млн рупий (свыше $3 тыс.), а это почти в десять раз превышает минимальную заработную плату в Джакарте.

С минувшего четверга, 28 августа, протесты, остававшиеся до того более или менее мирными, переросли в беспорядки и ожесточенные стычки демонстрантов с полицией. Триггером стала гибель в Джакарте 21-летнего курьера: доставляя еду, он случайно попал в центр столкновения демонстрантов с силовиками, и его сбила бронемашина мобильной бригады Национальной полиции. Курьер упал, но вместо того, чтобы остановиться, машина его переехала. Эта сцена попала на видео, оно тут же распространилось по соцсетям и спровоцировало столкновения протестующих с силами правопорядка. Заверения президента в том, что полиция начала служебное расследование в отношении семи своих сотрудников, действия которых привели к трагическому инциденту, накал страстей не сбили.

К концу недели протесты распространились со столицы, где протестующие уже жгли автобусные остановки и пункты взимания платы за проезд, на другие города, включая Джокьякарту, Бандунг, Семаранг и Сурабаю на Яве и Медан на Северной Суматре. В пятницу протестующие подожгли здание городского совета в восточном городе Макассар, в результате чего погибли три человека. Еще одного человека в том же городе растерзала толпа — его приняли за сотрудника спецслужбы в штатском.

В выходные беспорядки продолжились. Демонстранты забрасывали полицейские участки бутылками с зажигательной смесью и петардами, полиция отвечала слезоточивым газом.

В субботу протестующие направили свой гнев уже против парламентариев, разграбив дома трех депутатов. В воскресенье под горячую руку попала министр финансов Индонезии Шри Мульяни, весьма уважаемая в стране и мире персона, назначенная на этот пост еще при предыдущем главе страны Джоко Видодо, но попавшая под огонь народного гнева после одобрения президентского плана повышения эффективности, который привел к сокращению госрасходов, в частности программы бесплатного школьного питания. Рано утром группа людей ворвалась в ее резиденцию недалеко от Джакарты и разграбила дом.

После этого министр обороны Сджафри Сджамсоэддин предупредил, что военные и полиция примут «жесткие меры» против «бунтовщиков и мародеров». К вечеру 31 августа в качестве демонстрации силы власти отправили к зданию парламента колонну бронемашин и полицейских на мотоциклах. А 1 сентября по всей Джакарте появились контрольно-пропускные пункты.

Тем временем президент Прабово Субианто, хоть и пошел на уступки протестующим, из-за действий которых ему даже пришлось отменить визит в Китай на саммит ШОС, предупредил, что «государство не потерпит попыток дестабилизировать страну».

«Право на мирные собрания должно уважаться и защищаться… А когда демонстрации перерастают в анархию, разрушая общественные объекты, подвергая опасности жизни и нападая на частные дома или государственные учреждения, это становится серьезным нарушением закона»,— отметил индонезийский лидер.

Нынешние протесты стали первым серьезным испытанием для Прабово Субианто за неполный год его президентства. Но далеко не факт, что вместе с отменой дотаций и льгот депутатам общественное недовольство сойдет на нет.

«Правительство должно решить глубоко укоренившиеся проблемы. Гнев на улицах имеет причину»,— отметил агентству Reuters лидер крупнейшей в стране студенческой организации Всеиндонезийского студенческого исполнительного комитета Музаммил Ихсан. И сообщил, что «рассматривается возможность проведения новых демонстраций». В том же духе высказался и председатель другой студенческой организации «Индонезийская студенческая лига за демократию» Тегар Африансьях, заметивший, что одна лишь отмена льгот не затрагивает суть проблемы — наличие «политической олигархии и неравноправной экономической структуры».

Наталия Портякова