«К вечеру мы уже жили в другой стране»

Протесты в Непале, с молниеносной скоростью переросшие на прошлой неделе в масштабные беспорядки и обернувшиеся отставкой премьера и правительства, практически сразу же на том и завершились. На улицы Катманду вернулся прежний размеренный уклад жизни, а о недавно случившемся потрясении напоминают лишь сгоревшие правительственные здания. Но местные жители убеждены — они теперь живут в совсем другой стране. Впрочем, как убедилась в Катманду корреспондент “Ъ” Лусине Баласян, скорее в них говорит робкая надежда на светлое будущее, нежели четкая уверенность в нем.

Приезжающие в Катманду иностранцы первым делом окажутся в Тамеле — главном туристическом районе города, наполненном сувенирными лавками и шумными ресторанами. Прогуливаясь здесь, сложно поверить, что еще неделю назад в столице Непала бушевали масштабные протесты: настолько спокойными и расслабленными кажутся туристы, в том числе и те из них, кто только прибывает в Непал, несмотря на тревожные новости прошлой недели. Но местные объясняют: Тамель беспорядки не затронули, здесь обстановка оставалась спокойной, а потому и подавляющее большинство туристов последствий не ощутили.

Даже если отъехать от Тамеля в центральную часть города, где расположены основные административные здания (в первую очередь правительственный комплекс Сингха Дурбар), Катманду, на первый взгляд, предстает типичным южноазиатским городом с присущими всем большим городам региона упорядоченностью и одновременной хаотичностью.

Но следы недавней ожесточенной борьбы протестующих с властями очень скоро попадаются на глаза.

Первым делом внимание привлекает здание Верховного суда — оно оказалось среди правительственных объектов, которые подожгли протестующие. Местные и туристы, проходя мимо, озираются на обгоревшие стены и рухнувшие конструкции, фотографируют и с беспокойством обсуждают увиденное. Особенно часто оглядываются на установленную на территории суда палатку, в которой временно разместили его сотрудников. Пускают к ней только при проверке документов полицейскими.

Обгоревшая машина на одной из центральных улиц Катманду Фото: Лусине Баласян Здание Верховного суда в Катманду Фото: Лусине Баласян Обгоревший мотоцикл у здания Верховного суда Фото: Лусине Баласян Сотрудники суда работают на улице Фото: Лусине Баласян

Здание парламента, которое протестующие также подожгли, рассмотреть не так просто: хотя оно и находится напротив центральных ворот Сингха Дурбар, силовики поставили заграждение у входа и очень неодобрительно реагируют на попытки сфотографировать комплекс. При этом «запрещено» они говорят с легкой улыбкой на лице — хотя, казалось бы, к чему она здесь?

Всего около недели назад тысячи протестующих, преимущественно представители молодого поколения (в силу чего протесты и получили название «Революция поколения Z»), требуя отставки правительства, подожгли также здание правящей партии «Непальский конгресс», резиденцию президента и премьера, пятизвездный отель Hilton, избили нескольких министров, попытались штурмовать тюрьму.

В результате беспорядков погибло 72 человека, около 20 из них — из-за действий силовиков, которые разгоняли митингующих сначала при помощи слезоточивого газа и водометов, а затем и огнестрельного оружия.

Многие протестующие, по сообщениям местных властей, погибли в результате поджогов.

В какой-то момент ситуация показалась полностью вышедшей из-под контроля, поскольку даже после отставки премьер-министра Шармы Оли беспорядки продолжались. Но к вечеру 9 сентября — то есть на вторые сутки с начала ожесточенной фазы протестов — обстановка резко стабилизировалась. И это вызвало удивление не только сторонних наблюдателей, но и самих непальцев.

«Я был у здания Верховного суда в 11:00. Там было, может, несколько сотен человек, как их называют, из поколения Gen Z. Спустя полчаса там невозможно было пройти, а еще через час полиция начала использовать водометы и слезоточивый газ. Уже на следующий день премьер-министр ушел в отставку. К вечеру мы уже жили в другой стране. И больше ничего. Прошла неделя с того времени — все спокойно, никаких столкновений, а люди по всей стране собираются, чтобы вместе ликвидировать последствия»,— рассказал менеджер одного из отелей в Тамеле Мехнат. На вопрос о том, почему столь масштабные протесты завершились так быстро, он с улыбкой ответил: «Это магия. Не иначе».

Ворота дворца Сингха Дурбар, за которым находится здание парламента Фото: Лусине Баласян Вход в Верховный суд Фото: Лусине Баласян Фото: Лусине Баласян

При этом далеко не все остались довольны тем, какими методами в стране смели неугодную власть. «Я поддерживаю нового премьера. Но это терроризм»,— отрезал пожилой мужчина, оглядывая сгоревшие здания.

Неоднозначную реакцию на случившееся демонстрируют не только представители старшего поколения. «Не должно быть так. Не должны поджигаться здания, потому что нам же их потом и восстанавливать»,— рассудил 27-летний Бипин, решивший не участвовать в протестах из-за возможных рисков. Но тут же выразил и понимание своим сверстникам, решившимся на столь радикальные меры:

«Но откуда это все идет, мне понятно. Тяжело видеть, как богато живут члены правительства, пока простые люди вынуждены выживать».

С ним согласились еще трое молодых людей, которые, по их словам, «морально поддерживали протестующих из дома». «Мы позицию этих людей понимаем. Понимаем, за что и против чего они боролись, но разрушать правительственные здания неправильно»,— сказал один из них.

С тоской оглядывая последствия беспорядков, непальцы много говорят о том, что иностранные СМИ заметно исказили первопричины, которые привели к протестам. «Запрет социальных сетей (а именно это стало триггером к выходу молодежи на улицы.— “Ъ”) здесь совсем ни при чем. Все из-за коррупции, и эта проблема здесь давно»,— заверила местная студентка.

Территория у Ассоциации адвокатов Фото: Лусине Баласян Здание Верховного суда в Катманду Фото: Лусине Баласян Ассоциация адвокатов Фото: Лусине Баласян

Тем не менее немало собеседников “Ъ” искренне признались, что события прошлой недели не только застали их врасплох, но и порядком напугали. «Я походил. Посмотрел. И ушел. Это было опасно. И очень страшно»,— рассказал взрослый мужчина, пристально наблюдавший за последствиями поджога Верховного суда.

Но, судя по сегодняшнему дню, какими бы пугающими ни казались события прошлой недели, они позади. В стране восстановлен порядок и все снова спокойно, то и дело повторяют местные жители, пытаясь успокоить не то иностранцев, не то самих себя.

Ведь никто в Непале не может быть наверняка уверен, что теперь все действительно изменится к лучшему. Внешнее спокойствие, которым столица лучится сегодня, может оказаться недолговечным. И история Непала это доказывает: с момента упразднения монархии в 2008 году и перехода к парламентской форме правления в стране сменилось 14 правительств.

Нынешнее, пока временное правительство, впервые возглавила женщина — бывший председатель Верховного суда Сушила Карки, много лет выступавшая за борьбу с коррупцией. «Она вызывает доверие. Но неважно, что она говорит. Важно, что она будет делать»,— заметил Бипин.

Схожий скепсис выразил и 21-летний Пукар. «Через шесть месяцев (в марте 2026 года.— “Ъ”) пройдут парламентские выборы, и есть большой риск, что позиции в правительстве займут те же коррумпированные люди. Поэтому нам пока остается только ждать. Мы пока не уверены, что это что-то изменит».

Лусине Баласян