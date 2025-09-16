Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«К вечеру мы уже жили в другой стране»

Корреспондент “Ъ” прогулялась по Катманду после протестов и поговорила с местными жителями

Протесты в Непале, с молниеносной скоростью переросшие на прошлой неделе в масштабные беспорядки и обернувшиеся отставкой премьера и правительства, практически сразу же на том и завершились. На улицы Катманду вернулся прежний размеренный уклад жизни, а о недавно случившемся потрясении напоминают лишь сгоревшие правительственные здания. Но местные жители убеждены — они теперь живут в совсем другой стране. Впрочем, как убедилась в Катманду корреспондент “Ъ” Лусине Баласян, скорее в них говорит робкая надежда на светлое будущее, нежели четкая уверенность в нем.

Здание Верховного суда в Катманду

Здание Верховного суда в Катманду

Фото: Лусине Баласян

Здание Верховного суда в Катманду

Фото: Лусине Баласян

Приезжающие в Катманду иностранцы первым делом окажутся в Тамеле — главном туристическом районе города, наполненном сувенирными лавками и шумными ресторанами. Прогуливаясь здесь, сложно поверить, что еще неделю назад в столице Непала бушевали масштабные протесты: настолько спокойными и расслабленными кажутся туристы, в том числе и те из них, кто только прибывает в Непал, несмотря на тревожные новости прошлой недели. Но местные объясняют: Тамель беспорядки не затронули, здесь обстановка оставалась спокойной, а потому и подавляющее большинство туристов последствий не ощутили.

Даже если отъехать от Тамеля в центральную часть города, где расположены основные административные здания (в первую очередь правительственный комплекс Сингха Дурбар), Катманду, на первый взгляд, предстает типичным южноазиатским городом с присущими всем большим городам региона упорядоченностью и одновременной хаотичностью.

Но следы недавней ожесточенной борьбы протестующих с властями очень скоро попадаются на глаза.

Первым делом внимание привлекает здание Верховного суда — оно оказалось среди правительственных объектов, которые подожгли протестующие. Местные и туристы, проходя мимо, озираются на обгоревшие стены и рухнувшие конструкции, фотографируют и с беспокойством обсуждают увиденное. Особенно часто оглядываются на установленную на территории суда палатку, в которой временно разместили его сотрудников. Пускают к ней только при проверке документов полицейскими.

Предыдущая фотография
Обгоревшая машина на одной из центральных улиц Катманду

Обгоревшая машина на одной из центральных улиц Катманду

Фото: Лусине Баласян

Здание Верховного суда в Катманду

Здание Верховного суда в Катманду

Фото: Лусине Баласян

Обгоревший мотоцикл у здания Верховного суда

Обгоревший мотоцикл у здания Верховного суда

Фото: Лусине Баласян

Сотрудники суда работают на улице

Сотрудники суда работают на улице

Фото: Лусине Баласян

Следующая фотография
1 / 4

Обгоревшая машина на одной из центральных улиц Катманду

Фото: Лусине Баласян

Здание Верховного суда в Катманду

Фото: Лусине Баласян

Обгоревший мотоцикл у здания Верховного суда

Фото: Лусине Баласян

Сотрудники суда работают на улице

Фото: Лусине Баласян

Здание парламента, которое протестующие также подожгли, рассмотреть не так просто: хотя оно и находится напротив центральных ворот Сингха Дурбар, силовики поставили заграждение у входа и очень неодобрительно реагируют на попытки сфотографировать комплекс. При этом «запрещено» они говорят с легкой улыбкой на лице — хотя, казалось бы, к чему она здесь?

Всего около недели назад тысячи протестующих, преимущественно представители молодого поколения (в силу чего протесты и получили название «Революция поколения Z»), требуя отставки правительства, подожгли также здание правящей партии «Непальский конгресс», резиденцию президента и премьера, пятизвездный отель Hilton, избили нескольких министров, попытались штурмовать тюрьму.

В результате беспорядков погибло 72 человека, около 20 из них — из-за действий силовиков, которые разгоняли митингующих сначала при помощи слезоточивого газа и водометов, а затем и огнестрельного оружия.

Многие протестующие, по сообщениям местных властей, погибли в результате поджогов.

В какой-то момент ситуация показалась полностью вышедшей из-под контроля, поскольку даже после отставки премьер-министра Шармы Оли беспорядки продолжались. Но к вечеру 9 сентября — то есть на вторые сутки с начала ожесточенной фазы протестов — обстановка резко стабилизировалась. И это вызвало удивление не только сторонних наблюдателей, но и самих непальцев.

«Я был у здания Верховного суда в 11:00. Там было, может, несколько сотен человек, как их называют, из поколения Gen Z. Спустя полчаса там невозможно было пройти, а еще через час полиция начала использовать водометы и слезоточивый газ. Уже на следующий день премьер-министр ушел в отставку. К вечеру мы уже жили в другой стране. И больше ничего. Прошла неделя с того времени — все спокойно, никаких столкновений, а люди по всей стране собираются, чтобы вместе ликвидировать последствия»,— рассказал менеджер одного из отелей в Тамеле Мехнат. На вопрос о том, почему столь масштабные протесты завершились так быстро, он с улыбкой ответил: «Это магия. Не иначе».

Предыдущая фотография
Ворота дворца Сингха Дурбар, за которым находится здание парламента

Ворота дворца Сингха Дурбар, за которым находится здание парламента

Фото: Лусине Баласян

Вход в Верховный суд

Вход в Верховный суд

Фото: Лусине Баласян

Фото: Лусине Баласян

Следующая фотография
1 / 3

Ворота дворца Сингха Дурбар, за которым находится здание парламента

Фото: Лусине Баласян

Вход в Верховный суд

Фото: Лусине Баласян

Фото: Лусине Баласян

При этом далеко не все остались довольны тем, какими методами в стране смели неугодную власть. «Я поддерживаю нового премьера. Но это терроризм»,— отрезал пожилой мужчина, оглядывая сгоревшие здания.

Неоднозначную реакцию на случившееся демонстрируют не только представители старшего поколения. «Не должно быть так. Не должны поджигаться здания, потому что нам же их потом и восстанавливать»,— рассудил 27-летний Бипин, решивший не участвовать в протестах из-за возможных рисков. Но тут же выразил и понимание своим сверстникам, решившимся на столь радикальные меры:

«Но откуда это все идет, мне понятно. Тяжело видеть, как богато живут члены правительства, пока простые люди вынуждены выживать».

С ним согласились еще трое молодых людей, которые, по их словам, «морально поддерживали протестующих из дома». «Мы позицию этих людей понимаем. Понимаем, за что и против чего они боролись, но разрушать правительственные здания неправильно»,— сказал один из них.

С тоской оглядывая последствия беспорядков, непальцы много говорят о том, что иностранные СМИ заметно исказили первопричины, которые привели к протестам. «Запрет социальных сетей (а именно это стало триггером к выходу молодежи на улицы.— “Ъ”) здесь совсем ни при чем. Все из-за коррупции, и эта проблема здесь давно»,— заверила местная студентка.

Предыдущая фотография
Территория у Ассоциации адвокатов

Территория у Ассоциации адвокатов

Фото: Лусине Баласян

Здание Верховного суда в Катманду

Здание Верховного суда в Катманду

Фото: Лусине Баласян

Ассоциация адвокатов

Ассоциация адвокатов

Фото: Лусине Баласян

Следующая фотография
1 / 3

Территория у Ассоциации адвокатов

Фото: Лусине Баласян

Здание Верховного суда в Катманду

Фото: Лусине Баласян

Ассоциация адвокатов

Фото: Лусине Баласян

Тем не менее немало собеседников “Ъ” искренне признались, что события прошлой недели не только застали их врасплох, но и порядком напугали. «Я походил. Посмотрел. И ушел. Это было опасно. И очень страшно»,— рассказал взрослый мужчина, пристально наблюдавший за последствиями поджога Верховного суда.

Но, судя по сегодняшнему дню, какими бы пугающими ни казались события прошлой недели, они позади. В стране восстановлен порядок и все снова спокойно, то и дело повторяют местные жители, пытаясь успокоить не то иностранцев, не то самих себя.

Ведь никто в Непале не может быть наверняка уверен, что теперь все действительно изменится к лучшему. Внешнее спокойствие, которым столица лучится сегодня, может оказаться недолговечным. И история Непала это доказывает: с момента упразднения монархии в 2008 году и перехода к парламентской форме правления в стране сменилось 14 правительств.

Нынешнее, пока временное правительство, впервые возглавила женщина — бывший председатель Верховного суда Сушила Карки, много лет выступавшая за борьбу с коррупцией. «Она вызывает доверие. Но неважно, что она говорит. Важно, что она будет делать»,— заметил Бипин.

Схожий скепсис выразил и 21-летний Пукар. «Через шесть месяцев (в марте 2026 года.— “Ъ”) пройдут парламентские выборы, и есть большой риск, что позиции в правительстве займут те же коррумпированные люди. Поэтому нам пока остается только ждать. Мы пока не уверены, что это что-то изменит».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Массовые протесты в Непале

Предыдущая фотография
Непальская армия патрулирует территорию у сгоревшего автомобиля

Непальская армия патрулирует территорию у сгоревшего автомобиля

Фото: Zuma / TASS

Военнослужащие армии Непала сдерживают заключенных, пытающихся сбежать из тюрьмы Диллибазар

Военнослужащие армии Непала сдерживают заключенных, пытающихся сбежать из тюрьмы Диллибазар

Фото: Zuma / TASS

Последствия пожара в отеле Хилтон

Последствия пожара в отеле Хилтон

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Заключенные сжигают мебель возле тюрьмы Дилли-Базар в Катманду

Заключенные сжигают мебель возле тюрьмы Дилли-Базар в Катманду

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Армия Непала объявила о введении комендантского часа на территории всей страны до четверга

Армия Непала объявила о введении комендантского часа на территории всей страны до четверга

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Горящая резиденция президента Непала в Катманду

Горящая резиденция президента Непала в Катманду

Фото: Prabin Ranabhat / AP

Демонстранты пытаются снести внешнюю стену комплекса парламента

Демонстранты пытаются снести внешнюю стену комплекса парламента

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Участник протестов у здания Верховного суда

Участник протестов у здания Верховного суда

Фото: Bikram Rai / Reuters

Протестующие подожгли также здания Верховного суда и прокуратуры, а также совершили нападения на дома политиков и чиновников

Протестующие подожгли также здания Верховного суда и прокуратуры, а также совершили нападения на дома политиков и чиновников

Фото: Bikram Rai / Reuters

Протестующие празднуют поджег дворца Сингха Дурбар, в котором находилось правительство и ряд министерств

Протестующие празднуют поджег дворца Сингха Дурбар, в котором находилось правительство и ряд министерств

Фото: Prakash Timalsina / AP

Протестующие наблюдают за пожаром в здании парламента

Протестующие наблюдают за пожаром в здании парламента

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Участники протестов у здания Верховного суда

Участники протестов у здания Верховного суда

Фото: Bikram Rai / Reuters

Солдаты непальской армии патрулируют территорию возле Верховного суда

Солдаты непальской армии патрулируют территорию возле Верховного суда

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты рушат забор вокруг парламентского квартала

Демонстранты рушат забор вокруг парламентского квартала

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Протестующие празднуют захват парламентского квартала в Сингха Дурбаре

Протестующие празднуют захват парламентского квартала в Сингха Дурбаре

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Разгромленный офис партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Разгромленный офис партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Участники «Революции поколения Z» сооружают костер из автомобильных покрышек

Участники «Революции поколения Z» сооружают костер из автомобильных покрышек

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие фотографируются с фрагментами полицейской формы

Протестующие фотографируются с фрагментами полицейской формы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Еще один автомобиль, сожженный во время протестов

Еще один автомобиль, сожженный во время протестов

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты на фоне горящего офисе Коммунистической партии Непала — второй по популярности партии страны

Демонстранты на фоне горящего офисе Коммунистической партии Непала — второй по популярности партии страны

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протесты не прекратились даже после разблокировки властями социальных сетей

Протесты не прекратились даже после разблокировки властями социальных сетей

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Протестующие строят баррикады и разводят костры на улицах Катманду

Протестующие строят баррикады и разводят костры на улицах Катманду

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек

Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» и кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти и социальным неравенством

Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» и кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти и социальным неравенством

Фото: Adnan Abidi / Reuters

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Демонстранты разожгли костер у офиса партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Демонстранты разожгли костер у офиса партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Членов правительства эвакуировали из резиденции на военных вертолетах на фоне беспорядков

Членов правительства эвакуировали из резиденции на военных вертолетах на фоне беспорядков

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Значимым фактором «Революции поколения Z» является экономический фактор. По данным Всемирного банка уровень безработицы среди молодежи превышает 20%

Значимым фактором «Революции поколения Z» является экономический фактор. По данным Всемирного банка уровень безработицы среди молодежи превышает 20%

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Помимо парламентского комплекса и офиса правящей партии, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя и подожгли дом премьер-министра

Помимо парламентского комплекса и офиса правящей партии, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя и подожгли дом премьер-министра

Фото: Adnan Abidi / Reuters

С 2008 года после свержения монархии в Непале сменилось 13 правительств

С 2008 года после свержения монархии в Непале сменилось 13 правительств

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Среди демонстрантов популярно интернет-движение «Nepo Kids», выступающее детей политиков, хвастающихся своим роскошным образом жизни

Среди демонстрантов популярно интернет-движение «Nepo Kids», выступающее детей политиков, хвастающихся своим роскошным образом жизни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие перед бронированной машиной

Протестующие перед бронированной машиной

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Автомобиль, сожженный в ходе беспорядков

Автомобиль, сожженный в ходе беспорядков

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты выкрикивали лозунги

Демонстранты выкрикивали лозунги

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Следующая фотография
1 / 43

Непальская армия патрулирует территорию у сгоревшего автомобиля

Фото: Zuma / TASS

Военнослужащие армии Непала сдерживают заключенных, пытающихся сбежать из тюрьмы Диллибазар

Фото: Zuma / TASS

Последствия пожара в отеле Хилтон

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Заключенные сжигают мебель возле тюрьмы Дилли-Базар в Катманду

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Армия Непала объявила о введении комендантского часа на территории всей страны до четверга

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Горящая резиденция президента Непала в Катманду

Фото: Prabin Ranabhat / AP

Демонстранты пытаются снести внешнюю стену комплекса парламента

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Участник протестов у здания Верховного суда

Фото: Bikram Rai / Reuters

Протестующие подожгли также здания Верховного суда и прокуратуры, а также совершили нападения на дома политиков и чиновников

Фото: Bikram Rai / Reuters

Протестующие празднуют поджег дворца Сингха Дурбар, в котором находилось правительство и ряд министерств

Фото: Prakash Timalsina / AP

Протестующие наблюдают за пожаром в здании парламента

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Участники протестов у здания Верховного суда

Фото: Bikram Rai / Reuters

Солдаты непальской армии патрулируют территорию возле Верховного суда

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты рушат забор вокруг парламентского квартала

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Протестующие празднуют захват парламентского квартала в Сингха Дурбаре

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Разгромленный офис партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Участники «Революции поколения Z» сооружают костер из автомобильных покрышек

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие фотографируются с фрагментами полицейской формы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Еще один автомобиль, сожженный во время протестов

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты на фоне горящего офисе Коммунистической партии Непала — второй по популярности партии страны

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протесты не прекратились даже после разблокировки властями социальных сетей

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Протестующие строят баррикады и разводят костры на улицах Катманду

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» и кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти и социальным неравенством

Фото: Adnan Abidi / Reuters

На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Демонстранты разожгли костер у офиса партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Членов правительства эвакуировали из резиденции на военных вертолетах на фоне беспорядков

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Значимым фактором «Революции поколения Z» является экономический фактор. По данным Всемирного банка уровень безработицы среди молодежи превышает 20%

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Помимо парламентского комплекса и офиса правящей партии, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя и подожгли дом премьер-министра

Фото: Adnan Abidi / Reuters

С 2008 года после свержения монархии в Непале сменилось 13 правительств

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Среди демонстрантов популярно интернет-движение «Nepo Kids», выступающее детей политиков, хвастающихся своим роскошным образом жизни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие перед бронированной машиной

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Автомобиль, сожженный в ходе беспорядков

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты выкрикивали лозунги

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Смотреть

  • Газета «Коммерсантъ» №170 от 17.09.2025, стр. 6

Подписывайтесь на автора:

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все