Главные новости за 15 декабря. Сочи

Сочинский гостиничный сектор по итогам января—октября 2025 года сохранил объем доходов на уровне аналогичного периода прошлого года. Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, заработали почти 30,8 млрд руб.

Муниципальные парковки в Сочи в период новогодних каникул будут работать без взимания платы. Бесплатный режим введен на всех муниципальных парковочных пространствах с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Открытие обхода Адлера приведет к увеличению автомобильного трафика и туристического потока на курорте. В этих условиях власти видят потребность в создании перехватывающих парковок.

МУП «Водоканал» Сочи предупредило жителей о временном отключении водоснабжения 15 декабря. Ограничения связаны с ремонтными работами на трубопроводе, которые необходимы для предотвращения возможной аварийной ситуации.

В Сочи на период предновогодних дней и зимних каникул подготовлена масштабная праздничная программа, включающая свыше 250 событий. Праздничные активности пройдут во всех районах курорта.

Аналитики зафиксировали заметный рост интереса россиян к поездкам в Китай после отмены визового режима. В период с 15 сентября по 15 декабря спрос увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Туапсинский балкерный терминал в 2026 году планирует сохранить инвестиционную программу на уровне текущего года. Объем вложений вновь составит 185 млн руб., что позволит продолжить техническое обновление и поддержать текущие стандарты работы.