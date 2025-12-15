Парковки Сочи станут бесплатными в новогодние каникулы

Муниципальные парковки в Сочи в период новогодних каникул будут работать без взимания платы. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, бесплатный режим введен на всех муниципальных парковочных пространствах с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. В этот период жители и туристы смогут оставлять автомобили на городских парковках без оплаты.

Вице-мэр Сочи Вячеслав Бауэр, чьи слова передает пресс-служба, напомнил, что в соответствии с правилами курорта оплата на муниципальных парковках не осуществляется в официальные праздничные и выходные дни. Он также сообщил, что с 15 декабря для повышения безопасности на территорию горного кластера ограничен въезд автомобилей, не оснащенных зимними шинами. Администрация рекомендует гостям и жителям пользоваться общественным транспортом. Для обеспечения транспортной доступности увеличено количество автобусов и электропоездов, курсирующих между Краснополянским поселковым округом и центральной частью Сочи.

Схема размещения муниципальных парковок доступна по опубликованной ссылке. Ранее власти сообщали, что в период праздников по маршрутам регулярного автобусного сообщения в Красной Поляне будут работать 60 единиц транспорта, а также запланировано увеличение числа электропоездов и составности «Ласточек».

В Сочи на предновогодние дни и зимние каникулы подготовлена обширная праздничная программа более чем с 250 событиями, включая установку 15 новогодних елей и 90 световых арт-объектов. В различных районах курорта пройдут мероприятия для детей, народные гуляния и гастрольные программы, а также праздничные представления в Сочинском цирке. Горные курорты также предложат активные события, включая резиденцию Деда Мороза на Розе Хутор и спортивный марафон Дедов Морозов и Снегурочек, который завершит декабрь.

Мария Удовик