Интерес жителей Сочи к поездкам в Китай вырос втрое после отмены виз

Аналитики сервиса путешествий «Туту» зафиксировали заметный рост интереса россиян к поездкам в Китай после отмены визового режима. В период с 15 сентября по 15 декабря спрос увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одним из наиболее динамичных регионов стал Сочи, где количество приобретенных билетов выросло втрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным исследования, наибольший прирост спроса также отмечен среди жителей Казани и Санкт-Петербурга. В целом половину всех поездок в Китай за этот период запланировали москвичи. Существенную долю составили также жители Владивостока, Иркутска и Хабаровска.

Среди направлений по-прежнему лидирует Пекин, куда приходится около трети всех бронирований. Далее следуют Шанхай, Гуанчжоу, Харбин, а также Гонконг и Санья. На трехмесячном отрезке безвизового режима Санья приняла втрое больше российских туристов, а Шанхай и Гонконг — вдвое больше.

Средний чек перелета туда-обратно в экономклассе составил около 89 тыс. руб., что примерно на 6% выше уровня прошлого года. На фоне оживления туристического потока бронирование жилья в Китае также выросло в два раза. Чаще остальных путешествуют индивидуальные туристы, тогда как пары формируют до 39% поездок. Большинство выбирает размещение в отелях.

По возрастной структуре пассажиропотока лидируют миллениалы, оформившие около 45% авиабилетов. На представителей поколения X пришлось 30%, на туристов поколения Z — 14%. Остальная часть распределилась между бумерами и поколением альфа.

Заместитель директора по развитию авиарынка сервиса «Туту» Артем Кузьмин отметил, что отмена виз стала механизмом, который быстро активизировал интерес к Китаю. Он указал, что сильнее всего на нововведение отреагировали молодые путешественники и что направление продолжает расширять географию, включая рост популярности пляжной Саньи. По оценке эксперта, интерес к поездкам в Китай будет увеличиваться и в 2026 году.

Мария Удовик