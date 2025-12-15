Туапсинский балкерный терминал сохранит инвестиции на уровне 185 млн рублей

Туапсинский балкерный терминал в 2026 году планирует сохранить инвестиционную программу на уровне текущего года. По словам исполнительного директора предприятия Павла Кузнецова, объем вложений вновь составит 185 млн руб., что позволит продолжить техническое обновление и поддержать текущие стандарты работы.

Руководитель пояснил «Интерфаксу», что средства будут направлены на дальнейшую модернизацию производственных процессов и инфраструктуры терминала. Он отметил, что для компании приоритетом остается создание комфортных условий труда, повышение эффективности операций и исполнение социальных обязательств. В 2025 году, по словам господина Кузнецова, основная часть инвестиций также пришлась на обновление оборудования и инфраструктуры.

В числе реализованных проектов выделяется развитие внутрипортовой железнодорожной инфраструктуры. Модернизация позволила увеличить количество вагонов, которые можно разместить на территории терминала одновременно, с 20 до более чем 35 единиц. Для ускорения маневровых работ предприятие приобрело вагонотолкатель, а также два новых погрузчика, включая крупный с ковшом объемом 5 куб. м. Дополнительно для вспомогательных операций был закуплен автомобиль, оснащенный краном-манипулятором.

На терминале также обновили конвейерные линии, включая замену магнитных сепараторов, обеспечивающих удаление металлических включений. Завершены проектно-изыскательские работы для объектов модернизации следующего года, а на станции разгрузки вагонов обновлена система приточной вентиляции.

Согласно данным «СПАРК», ООО «Туапсинский балкерный терминал» зарегистрирован в 2003 году в Туапсинском районе Краснодарского края и занимается вспомогательной деятельностью, связанной с перевозками. Управляющей компанией выступает АО «Портовый Альянс». ТБТ является единственным специализированным терминалом по перевалке минеральных удобрений в Азово-Черноморском бассейне. После перехода под управление «Портового Альянса» объемы перевалки увеличились на 40% с 2019 года. В ближайшие три года предприятие планирует нарастить экспорт удобрений еще на 15–20%.

Мария Удовик