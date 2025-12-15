Власти Сочи готовят перехватывающие парковки перед запуском обхода Адлера

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что открытие обхода Адлера приведет к увеличению автомобильного трафика и туристического потока на курорте. Как пишет ТАСС, город после ввода новой магистрали будет испытывать повышенную транспортную нагрузку. В этих условиях власти видят потребность в создании перехватывающих парковок.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Обход Адлера рассматривается как ключевой элемент масштабного строительства трассы Джубга — Сочи. Новая магистраль протяженностью около 10 км должна улучшить логистику между Сочи, аэропортом Адлера, горным кластером и образовательным центром «Сириус», а также снизить напряженность на дорогах курортных территорий Краснодарского края.

По словам Андрея Прошунина, перехватывающие парковки позволят автолюбителям, прибывающим в Сочи, оставить свои машины на специально оборудованных площадках и продолжить путь на общественном транспорте, такси, велосипедах или средствах индивидуальной мобильности.

Сочи остается одним из наиболее посещаемых курортов России. В летний сезон 2024 года путь из Краснодара до Сочи мог занимать более девяти часов из-за пробок. Аэропорт Сочи в период пиковых нагрузок обслуживал до 64 тыс. пассажиров в сутки, а общий пассажиропоток превысил 14 млн человек. В августе 2025 года в отдельные дни через аэропорт проходило примерно 60 тыс. человек ежедневно, а за 11 месяцев 2025 года — 11,9 млн пассажиров. На 2026 год запланировано начало работ по реконструкции двух взлетно-посадочных полос, что должно повысить качество обслуживания, резюмировал глава курорта.

