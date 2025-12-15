За 10 месяцев гостиницы Сочи заработали на услугах 30,8 млрд рублей

Сочинский гостиничный сектор по итогам января—октября 2025 года сохранил объем доходов на уровне аналогичного периода прошлого года. Как рассказали «Ъ-Сочи» в Краснодарстате, организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, заработали почти 30,8 млрд руб. Показатель составляет 100% к уровню 2024 года, что свидетельствует о стабилизации доходности отрасли.

Выручка от общественного питания, не входящего в стоимость проживания, напротив, продемонстрировала снижение. За десять месяцев 2025 года она составила 2,14 млрд руб., что соответствует 91,8% к предыдущему году.

Как рассказали в Российском союзе туриндустрии, цены на размещение в сочинских гостиницах в период новогодних праздников выросли в среднем на 7–10%. При этом ряд объектов сохранил тарифы на уровне прошлого года. Ценовые изменения затронули не все регионы, а на крупных курортах, включая Сочи и Крым, увеличение стоимости оказалось умеренным.

Минимальная стоимость трехдневного проживания с полным пансионом в трехзвездочных отелях Сочи составляет от 24 тыс. руб. Размещение в четырехзвездочных объектах начинается от 39 тыс. руб., а в пятизвездочных — от 126 тыс. руб. Многие крупные гостиницы Анапы, организующие новогодние программы, уже приближаются к полной загрузке. Цены на отдых в Анапе варьируются от 25 тыс. руб. в трехзвездочных отелях до 35 тыс. руб. в четырехзвездочных и от 135 тыс. руб. в пятизвездочных объектах.

В Ялте стоимость размещения на полном пансионе в трехзвездочном отеле для двух человек составляет около 35 тыс. руб.

Рост стоимости отмечен и на рынке внутреннего авиасообщения. Авиабилеты на популярных маршрутах подорожали на период новогодних праздников. Тариф на перелет в Сочи на 1 января 2026 года увеличился в среднем на 84% по сравнению с ценами, действовавшими 1 декабря 2025 года. На направлении в Калининград рост достиг 85%, а билеты в Минеральные Воды подорожали на 77%.

Мария Удовик