Сочи проведет более 250 праздничных мероприятий в новогодние каникулы

В Сочи на период предновогодних дней и зимних каникул подготовлена масштабная праздничная программа, включающая свыше 250 событий. Как сообщили в администрации города, пик туристического потока ожидается именно в новогодние праздники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Праздничные активности пройдут во всех районах курорта. В городской среде установят 15 дополнительных новогодних елей и около 90 световых арт-объектов. Для детей организуют 30 социальных новогодних елок, участниками которых станут около 12 тыс. человек. С 24 декабря на улице Навагинской начнет работу ярмарка мастеров.

Зимний театр представит серию новогодних гастрольных программ, в парке «Ривьера» состоятся народные гуляния и интерактивные мероприятия. С 20 декабря Сочинский цирк запустит праздничное представление «Цирк в гостях у сказки».

К мероприятиям присоединятся и горные курорты. В «Газпром Поляне» с 29 декабря по 7 января пройдет серия событий «Зимние каникулы в горах». Курорт «Красная Поляна» с 30 декабря по 12 января организует ежедневные анимационные и концертные программы. На «Розе Хутор» откроется резиденция Деда Мороза, заработает праздничная ярмарка, а 3 января курорт отметит свое 15-летие.

Завершит декабрь традиционный спортивный марафон Дедов Морозов и Снегурочек, который стартует 30 декабря вдоль реки Мзымта.

Мария Удовик