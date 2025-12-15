В Сочи частично отключат воду на десятках улиц из-за ремонта сетей

МУП «Водоканал» Сочи предупредило жителей о временном отключении водоснабжения 15 декабря. По данным предприятия, ограничения связаны с ремонтными работами на трубопроводе, которые необходимы для предотвращения возможной аварийной ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 09:00 до 18:00 на части улиц города будет снижено давление в системе водоснабжения. В районе Цветного бульвара, у домов №10–12, ожидается пониженное давление, а полное отсутствие воды прогнозируется на участках улиц Конституции, Юных Ленинцев, Северной, Горького, Роз, Московской и Воровского.

Частичные ограничения также затронут улицы Островского, Карла Либкнехта, Пластунскую, Макаренко, Пригородную, Промышленную, Краснодарскую, Шаумяна, Поперечную, Голенева, Ударную, Дагомысскую, Чебрикова, переулок Грузинский, Туапсинскую, Невскую и переулок Трунова.

Перебои возможны на улицах Волгоградской, Одесской, Параллельной, Титова, Труда, Парковой, Гагарина, Красноармейской, Чайковского, Цветном бульваре, переулках Промышленном, Зеленом, Рабочем, Хлебозаводском, а также на улицах Цюрупы, Виноградной (дома 1–15), Гуковском переулке, Новой Заре, Подгорной, Егоровой, Войкова, Первомайской и Навагинской.

Предприятие призвало жителей заранее подготовить запас воды. Водоканал также сообщил, что по обращениям будет организован подвоз воды, в первую очередь — для социально значимых объектов.

Мария Удовик