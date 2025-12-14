Главные новости за неделю 8–14 декабря. Кавказ

Спрос на размещение в туристических объектах Кавказских Минеральных Вод на новогодние праздники превысил прошлогодний уровень более чем на 20%. Эксперт Российского союза туриндустрии Оксана Булах сообщила об этом на пресс-конференции, посвященной зимнему туристическому сезону.

Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин сообщил о самой крупной взятке в регионе за 2025 год. Ее размер превысил 11 млн руб. Несколько должностных лиц получили эти деньги незаконно.

На строительство двух крупных объектов зеленой энергетики в Дагестане направят более 58 млрд руб. В 2026 году планируется запуск Новолакской ВЭС и Дербентской СЭС. Их мощности составят 300 МВт и 102 МВт соответственно.

Инвестиции в курорты СКФО до 2030 года могут достичь 210 млрд руб. Вложения частных компаний в развитие туристических объектов и инфраструктуры с момента создания особых экономических зон (ОЭЗ) составили 27,9 млрд руб. В частности, в развитие «Архыза» вложено 13 млрд руб., в курорт «Ведучи» — 6,5 млрд руб. Курорт «Мамисон» привлек 5,3 млрд руб., инвестиции в «Эльбрус» оцениваются в 2,6 млрд руб.

Ленинский районный суд Ставрополя наложил арест на автомобили и недвижимость бывшего помощника губернатора края Дмитрия Донецкого и его соучастников. Общая стоимость имущества превысила 21 млн руб. Следователи обвиняют Дмитрия Донецкого в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Количество быстрорастущих компаний в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2024 году увеличилось практически вдвое. Если в 2023 году их было 601, то в 2024 году их число возросло до почти 1,4 тыс.

Следственный комитет России по Дагестану завершил расследование дела против руководства ООО «Электрон», обвиняемого в незаконной продаже электроэнергии и причинении ущерба свыше 800 млн руб.

На Ставрополье появится селекционный центр стоимостью 18 млрд руб. Инвестор освоит 210 га земли. Проект предусматривает создание мощного кластера по производству отечественных семян для замены импортного материала. Центр включит лаборатории клеточных и геномных технологий плюс исследовательский блок с передовым оборудованием.

Советский районный суд Махачкалы приговорил жительницу республики к трем годам колонии общего режима. Женщина купила новорожденного ребенка 2023 года рождения. Суд отложил реальное отбывание наказания до достижения ее собственного ребенка 14 лет. Покупательница заключила договоренность с матерью малыша в конце 2024 года. Она передала 300 тыс. руб. как предоплату. Ребенок перешел к ней 1 января 2025 года прямо при выписке из роддома.