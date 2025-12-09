Прокурор Ставрополья раскрыл размер крупнейшей взятки 2025 года

Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин сообщил о самой крупной взятке в регионе за 2025 год. Ее размер превысил 11 млн руб., рассказал он в интервью «АиФ». Несколько должностных лиц получили эти деньги незаконно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Расследование уголовного дела идет на ранней стадии. Правоохранители устанавливают всех причастных. Юрий Немкин отказался называть получателей взятки, обстоятельства и цель подкупа. Он объяснил это риском для следствия. Прокурор взял коррупцию под личный контроль.

В 2024 году ведомство добилось увольнения 23 чиновников за утрату доверия. Например, главный архитектор Советского округа сдал свекру землю без торгов и согласовал стройку. В 2025 году прокуратура усилила борьбу. В январе-феврале трое жителей Пятигорска — 56-летний, 53-летний и 29-летний — дали 300 тыс. руб. оперуполномоченному ОМВД «Предгорный». Они хотели вернуть изъятый немаркированный табак. Посредник и взяточники попались при передаче денег в ходе ОРМ.

Октябрь принес новые скандалы. Главный инженер вымогал взятку у подрядчика и угрожал. Студенты-старосты в вузах брали по 1,5 млн руб. суммарно за посредничество. Прокуроры требуют конфисковать 56,1 га земли у свата экс-сенатора и недвижимость на 5,5 тыс. кв. м. Генпрокуратура фиксирует рост количества дел. В первом квартале 2025 года коррупционных преступлений стало на 25% больше, чем годом ранее. Взятки доминируют в статистике.

Станислав Маслаков