Инвестиции в курорты СКФО до 2030 года могут достичь 210 млрд рублей

К 2030 году частные инвестиции в развитие существующих и перспективных курортных территорий СКФО могут составить до 210 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе «Кавказ.РФ».

По информации корпорации, вложения частных компаний в развитие туристических объектов и инфраструктуры с момента создания особых экономических зон (ОЭЗ) составили 27,9 млрд руб.

В частности, в развитие «Архыза» вложено 13 млрд руб., в курорт «Ведучи» — 6,5 млрд руб. Курорт «Мамисон» привлек 5,3 млрд руб., инвестиции в «Эльбрус» оцениваются в 2,6 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что резиденты ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Кавказских Минеральных Водах впервые за три года готовы инвестировать в проект 39 млрд руб. К 2035 году этот показатель увеличится до 120,2 млрд руб., совокупная выручка компаний-резидентов достигнет порядка 530 млрд руб.

Наталья Белоштейн