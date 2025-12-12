В Дагестане дело о мошенничестве с электроэнергией на 800 млн рублей направили в суд

Следственный комитет России по Дагестану завершил расследование дела против руководства ООО «Электрон», обвиняемого в незаконной продаже электроэнергии и причинении ущерба свыше 800 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый вступил в сговор с фактическим руководителем организации. От имени компании он нелегально продал электроэнергию (ПАО «Россети Северный Кавказ»). При этом потребителей об отсутствии договора купли-продажи с гарантирующим поставщиком никто не уведомлял. Более 26 млн руб. мошенники легализовали через фиктивную поставку электробытовой и цифровой техники.

Уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Электрон» направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», писал, еще в 2021 году следователи МВД Дагестана начали расследование по фактам многомиллионных хищений все у того же ПАО «Россети Северный Кавказ». По версии следствия, Замир Абдурагимов, «заведомо зная об отсутствии у подконтрольного ему ООО “Электрон” договора с ПАО, реализовал от имени этой компании и “ДагЭнерЖи” их потребителям электрическую энергию (мощность) в количестве 190 840 672 кВт•ч, принадлежащую “Россети Северный Кавказ”, на общую сумму 829 млн 379 тыс. руб.». Собранные у потребителей деньги за чужую электроэнергию, как считает обвинение, господин Абдурагимов и его сообщники оставили себе. Изначально бизнесмен был заключен под стражу, однако позже меру пресечения ему смягчили.

Мария Хоперская