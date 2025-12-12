На Ставрополье намерены построить селекционный центр за 18 млрд рублей
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров анонсировал строительство крупного селекционного центра стоимостью 18 млрд руб. Инвестор освоит 210 га земли. Глава региона рассказал об этом в интервью ТАСС. Проект предусматривает создание мощного кластера по производству отечественных семян для замены импортного материала. Центр включит лаборатории клеточных и геномных технологий плюс исследовательский блок с передовым оборудованием.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Владимир Владимиров отметил сложности с финансированием. Текущая ключевая ставка ЦБ делает проект почти неподъемным. Минсельхоз РФ обещает компенсировать проценты по кредитам и часть капитальных вложений. Губернатор заключил договоренности с инвестором. Он ждет снижения ставки в 2026 году. Тогда власти вернутся к реализации. Минсельхоз уже прорабатывает поддержку подобных центров на 2028–2029 годы.
Ставрополье давно выстраивает семеноводческую базу. В декабре 2022 года губернатор поручил создать кластер за 5 млрд руб. в три года. Тогда Минсельхоз дал задание региону стать лидером по семенам. Университеты края начали готовить кадры. Вузы отправили преподавателей на переподготовку. Проект шел по плану до 2025 года, но инфляция и ставки затормозили его.
Инвестиции в АПК края растут, несмотря на спады в экономике. С января по ноябрь 2025 года новые проекты сократились на 5% к 2024 году. Объем вложений достиг 17,1 млрд руб. Общий приток в экономику превысит 400 млрд руб. в 2025-м. Ранее запустили овцеводческий центр в Предгорном районе на 1,8 тыс. голов. Туда завезли 285 элитных овец. С 2019 года работает центр по зерновым и кормам в федеральном проекте.
Владимир Владимиров видит в центре шанс для продовольственной безопасности. Регион производит миллионы тонн зерна ежегодно. Собственные семена снизят зависимость от импорта. Губернатор рассчитывает на федеральный интерес.