Суд арестовал имущество экс-помощника губернатора Ставрополья на 21 млн рублей

Ленинский районный суд Ставрополя наложил арест на автомобили и недвижимость бывшего помощника губернатора края Дмитрия Донецкого и его соучастников. Общая стоимость имущества превысила 21 млн руб. Следователи обвиняют Дмитрия Донецкого в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, пишет «Блокнот Ставрополь».

Дмитрий Донецкий и его подельники обеспечили победу ООО «Сэлма» на электронном аукционе в 2022 году. Компания получила госконтракт на 111 млн 538 тыс. 190 руб. от Ставропольского краевого дома народного творчества. Контракт касался Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи «На высоте», который прошел с 15 по 20 сентября 2022 года в Ставрополе. Они завысили цены на услуги. Реальная стоимость работ составила меньше. Разница в 19 млн 730 тыс. 744 руб. 33 коп. ушла в карманы обвиняемых. Это нанесло ущерб бюджету края.

Суд арестовал пять автомобилей: Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander 2.4, Toyota RAV4, koda Kodiaq и Rising Auto R7. Также под арест попали три земельных участка, семь нежилых объектов и одна квартира в Москве, Подмосковье и Владимирской области. Издание «Блокнот Ставрополь» первыми сообщили об этом. Они ссылаются на источник в правоохранительных органах. Точные владельцы имущества пока не разглашаются.

В схеме участвуют два жителя Ставрополя и две жительницы Москвы. Один ставрополец — высокопоставленный чиновник, вероятно, сам Дмитрий Донецкий. Москвичка заключила сделку с предпринимателем из столицы и ставропольчанами. Они выиграли аукцион, выполнили минимум услуг и присвоили остаток средств. Прокуратура Ставропольского края контролирует расследование. В июле 2025 года задержали всех четверых. Суд отправил троих в СИЗО, включая Дмитрия Донецкого. В августе продлили его арест. Четвертый фигурант остался под подпиской о невыезде.

Дмитрий Донецкий ранее занимался организацией крупных мероприятий в крае. Он пел в ультрапатриотической группе «ПослеZавтра» и получил медаль «За труды в культуре и искусстве» от Сергея Кириенко в июле 2024 года. Также он экс-помощник губернатора Владимира Владимирова. Прокуратура оценивает нанесенный им ущерб в 19,7 млн руб. Следствие продолжается.

Станислав Маслаков