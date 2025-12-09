Спрос на курорты Кавминвод к Новому году вырос на 20%

Спрос на размещение в туристических объектах Кавказских Минеральных Вод на новогодние праздники превысил прошлогодний уровень более чем на 20%. Эксперт Российского союза туриндустрии Оксана Булах сообщила об этом на пресс-конференции, посвященной зимнему туристическому сезону. Она связала рост с продолжительными каникулами — россияне отдыхают дольше, чем в прошлые годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Цены на проживание в санаториях и отелях Кавминвод поднялись на 10–12%. Туристы предпочитают 10-дневные заезды для полного оздоровления. Пара в экономном сегменте заплатит за полный пансион с лечением 90–120 тыс. руб. Средний сегмент обойдется в 140–180 тыс. руб., премиум — от 200 тыс. руб.

Санатории Кавминвод заняли 71% всех бронирований зимних туров по России на сезон 2025/2026. Регион лидирует среди новогодних направлений. Кисловодск захватил 18% бронирований в СКФО, Пятигорск — 15%, Архыз — 13%. Ставропольский край в целом взял 74% заказов в округе, Дагестан — 11%.

Общий рынок новогодних туров в России сократился на 5–15%. АТОР отмечает падение бронирований на 10% в среднем. Сочи доминирует с 47% продаж, Кавминводы держат 15%. Сервис "Островок" фиксирует снижение спроса на внутренний отдых, но южные регионы растут за счет длинных праздников.

Туристы едут в Кавминводы за сочетанием праздников, гор и процедур. Средняя продолжительность тура здесь — 11–12 дней. Зимний рынок туров падает на 15% по стране, но регион выигрывает доступными ценами и инфраструктурой. Санатории заполняются на 80–90% к Новому году, что считается высоким показателем.

Станислав Маслаков