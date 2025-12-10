Инвестиции в строительство ВЭС и СЭС в Дагестане к 2026 году превысят 58 млрд рублей

На строительство двух крупных объектов зеленой энергетики в Дагестане направят более 58 млрд руб. Об этом сообщили «РБК ТВ Юг» со ссылкой на генерального директора «ЭкоЭнерджи» Артура Алибекова.

В 2026 году планируется запуск Новолакской ВЭС и Дербентской СЭС. Их мощности составят 300 МВт 102 МВт соответственно. В строительство первой станции направили более 52 млрд руб., второй — свыше 6 млрд руб. При этом оба объекта практически достроены: значительная часть ветроустановок и солнечных модулей уже смонтирована.

Также в республике подходит к концу строительство солнечной электростанции мощностью 60 МВт, продолжается возведение нескольких небольших ГЭС на юге Дагестана.

Мария Хоперская