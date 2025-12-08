Жительницу Дагестана осудили за покупку младенца за 300 тысяч рублей

Советский районный суд Махачкалы приговорил жительницу республики к трем годам колонии общего режима. Женщина купила новорожденного ребенка 2023 года рождения. Суд отложил реальное отбывание наказания до достижения ее собственного ребенка 14 лет, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Дагестан.

Прокуратура Дагестана установила факт сделки. По данным следствия, покупательница заключила договоренность с матерью малыша в конце 2024 года. Она передала 300 тыс. руб. как предоплату. Ребенок перешел к ней 1 января 2025 года прямо при выписке из роддома.

СК России по Дагестану возбудил дело по пунктам "б" и "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ. Эти пункты касаются торговли несовершеннолетним в беспомощном состоянии и с использованием доверия. Собранные доказательства убедили суд в виновности обеих женщин — и продавщицы, и покупательницы.

Такие случаи в Дагестане не единичны. В 2023 году там осудили пятерых за торговлю людьми. В 2022-м осудили 11 человек за похищения. Регион лидирует по принудительному труду, но теперь фиксируют и сделки с детьми. Эксперты связывают преступления с бедностью и безнаказанностью. Мать ребенка, вероятно, продала малыша из-за нужды. Покупательница хотела своего потомка. Аналогичные схемы действуют годами: вербовщики заманивают жертв обещаниями, а полиция редко вмешивается вовремя.

Суд учел наличие детей у осужденных. Отсрочка позволит женщинам реализовать свои материнские функции с собственными детьми. Ребенок из сделки вернулся биологической матери. Прокуроры настаивали на реальном сроке, но судья смягчил приговор.

Станислав Маслаков