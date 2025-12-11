В СКФО и ЮФО вдвое увеличилось число быстрорастущих компаний

Количество быстрорастущих компаний в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2024 году увеличилось практически вдвое. Если в 2023 году их было 601, то в 2024 году их число возросло до почти 1,4 тыс. Соответствующая информация отражена в исследовании «Эксперт Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Также вдвое увеличена общая выручка этих предприятий — с 777 млрд руб. до 1,6 трлн руб. Чистая прибыль составила 98 млрд руб.

В структуре доходов быстрорастущих компаний юга России лидирующие позиции занимает оптовая торговля, на которую приходится 41% от общего объема выручки. Следующие по значимости отрасли — агропромышленный комплекс и пищевая промышленность, с долей 12,2%, а также строительство, которое составляет 11,4% доходов. Большинство отраслей сохранили средний уровень прибыльности в пределах от 5% до 20%.

Наталья Белоштейн