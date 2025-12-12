Главные новости за 12 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Главного государственного инспектора министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края уволили по инициативе прокуратуры Гулькевичского района в связи с утратой доверия.

Геленджикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры к бывшему главе Крымского района Сергею Лесю и еще 11 лицам, являющимся его родственниками и знакомыми, и обратил в доход государства их имущество. Поводом стали факты нарушения экс-главой антикоррупционных обязанностей и ограничений/

Генеральный совет партии «Единая Россия» принял решение о передаче мандата экс-депутата Государственной думы Анатолия Вороновского депутату Законодательного собрания Краснодарского края Валерию Горюханову.

Вице-губернатора Кубани Александра Агибалова назначили временно исполняющим обязанности атамана Кубанского казачьего войска. Решение принято на отчетном собрании 12 декабря в Краснодаре.

Центральный районный суд Сочи приговорил бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства курорта к 10 годам лишения свободы и штрафу 65 млн руб. за получение взятки от застройщика.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении шести судей районных судов Краснодарского края.

В Адыгее в 2025–2026 годах расселят 18 квартир общей площадью 618,5 кв. м в Теучежском и Тахтамукайском районах в рамках региональной программы переселения.

Самолет авиакомпании «Азимута», выполнявший рейс Самарканд—Сочи, 12 декабря совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральные Воды. По данным Южной транспортной прокуратуры, причиной отклонения от маршрута стали технические неполадки, обнаруженные в ходе полета.