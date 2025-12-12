В Адыгее переселят 18 квартир из аварийного жилья

В Адыгее в 2025–2026 годах расселят 18 квартир общей площадью 618,5 кв. м в Теучежском и Тахтамукайском районах в рамках региональной программы переселения. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в минстрое республики.

Большую часть жилья получит аул Тахтамукай — 14 квартир площадью 516,3 кв. м. Еще четыре квартиры площадью 102,2 кв. м выделят в поселке городского типа Тлюстенхабль.

В Тахтамукайском районе уже завершено расселение девяти квартир площадью 359 кв. м, в которых жили 25 человек. На приобретение дополнительных пяти квартир в Тахтамукайском районе и четырех квартир в Теучежском районе заключили и оплатили контракты на 60,9 млн руб. Все квартиры передадут гражданам до конца 2025 года.

Как отметили в региональном минстрое, Адыгея превышает целевые показатели национального проекта «Инфраструктура для жизни». С 2019 года переселили 1,294 тыс. человек, что составляет +1% от запланированного. Фактически расселено 19,52 тыс. кв. м жилья при плане 19,32 тыс. кв. м — также +1% от целевого показателя.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что за десять месяцев 2025 года в Адыгее ввели в эксплуатацию 504,83 тыс. кв. м жилья, что на 14,3% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Анна Гречко