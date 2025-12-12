Главного инспектора минсельхоза Кубани уволили в связи с утратой доверия

Главного государственного инспектора министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края уволили по инициативе прокуратуры Гулькевичского района в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокурорская проверка установила, что чиновник предоставлял минсельхозу региона недостоверную информацию о доходах, имуществе и обязательствах. Кроме того, он напрямую участвовал в коммерческой деятельности супруги и не предпринял действий по предотвращению конфликта интересов.

Нарушение заключалось в том, что жена инспектора получала прибыль от компаний, технику и самоходные машины которых он лично контролировал в рамках служебных обязанностей. После получения представления прокуратуры минсельхоз Кубани провел внутреннее расследование, которое полностью подтвердило факты коррупционных нарушений.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что прокуратура Краснодарского края добилась отставки главы Гулькевичского района Александра Шишикина, указав на утрату доверия со стороны региональных властей. Проверка, проведенная надзорным ведомством совместно с подразделениями краевого МВД, выявила нарушения антикоррупционного законодательства со стороны руководителя муниципалитета

Анна Гречко