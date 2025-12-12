Прокуратура проверяет вынужденную посадку самолета Самарканд—Сочи

Самолет авиакомпании «Азимута», выполнявший рейс Самарканд—Сочи, 12 декабря совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральные Воды. По данным Южной транспортной прокуратуры, причиной отклонения от маршрута стали технические неполадки, обнаруженные в ходе полета.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Надзорное ведомство инициировало проверку, в рамках которой изучаются обстоятельства инцидента, а также соблюдение авиакомпанией требований безопасности и прав пассажиров. По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.

Вячеслав Рыжков