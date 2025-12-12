Мандат экс-депутата Госдумы Вороновского перейдет депутату ЗСК Горюханову

Генеральный совет партии «Единая Россия» принял решение о передаче мандата экс-депутата Государственной думы Анатолия Вороновского депутату Законодательного собрания Краснодарского края Валерию Горюханову. Об этом сообщает «Ъ».

Постановление о досрочном прекращении полномочий Валерия Горюханова будет рассмотрено на 72-м внеочередном пленарном заседании ЗСК 19 декабря. Анатолий Вороновский был лишен мандата Госдумы 2 декабря после возбуждения против него уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Позднее, 3 декабря, он был арестован.

Валерий Горюханов, 35 лет, является членом комитета парламента по местному самоуправлению, социально-экономическому развитию и информационной политике, а также заместителем начальника управления общественных расследований в «Народном фронте "За Россию"».

Анна Гречко