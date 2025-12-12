Суд изъял у экс-главы Крымского района имущество на 70 млн рублей

Геленджикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры к бывшему главе Крымского района Сергею Лесю и еще 11 лицам, являющимся его родственниками и знакомыми, и обратил в доход государства их имущество. Поводом стали факты нарушения экс-главой антикоррупционных обязанностей и ограничений, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным прокуратуры, с июня 2017 по октябрь 2025 года Сергей Лесь использовал свои полномочия для капитализации активов, оформляя права собственности на имущество через аффилированных лиц и родственников. Неподтвержденные доходы ответчиков за восемь лет составили более 180 млн руб., а по возмездным сделкам приобретено имущество на сумму свыше 350 млн руб. Суд подтвердил эти сведения и взыскал в доход государства транспортные средства, недвижимость и земельные участки, а также денежные средства в размере более 70 млн руб.

Ранее Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение о продлении меры пресечения Сергею Лесю в виде содержания под стражей до 29 декабря. Экс-глава обвиняется в злоупотреблении полномочиями и серьёзных нарушениях при распоряжении муниципальной собственностью.

Чиновник был арестован 11 октября при перевозке крупной суммы денег и золотых слитков. По словам обвиняемого, он направлялся к адвокату в Москву и не собирался скрываться от следствия. Накануне ареста в администрации Крымского района прошли обыски.

Анна Гречко