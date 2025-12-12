Бывшего главного архитектора Сочи осудили на 10 лет за взятку в 65 млн рублей

Центральный районный суд Сочи приговорил бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства к 10 годам лишения свободы и штрафу 65 млн руб. за получение взятки от застройщика, а его посредника — к 15 годам за участие в коррупционной схеме и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Сторона обвинения доказала, что в 2020–2021 годах директор департамента получил от застройщика через знакомого более 23 млн руб. Эта сумма составляла часть от общей взятки в 65 млн руб. за выдачу разрешения на строительство апартаментного комплекса.

Посредник чиновника с января 2018 года по сентябрь 2020 года под предлогом покупки квартиры, под видом передачи взятки должностным лицам администрации Сочи и правоохранительных органов, похитил деньги граждан на общую сумму более 20 млн руб., еще более 66 млн руб. он не смог похитить по независящим от него обстоятельствам.

Директор департамента вину не признал, его сообщник — признал частично. Суд назначил экс-должностному лицу помимо основного тюремного срока штраф в размере однократной суммы взятки — 65 млн руб. и лишил его права занимать должности в органах местного самоуправления на восемь лет. Его соучастник также получил штраф 65 млн руб. по совокупности преступлений.

Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима. На имущество осужденных наложен арест.

Алина Зорина