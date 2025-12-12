Главные новости за 12 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Вооруженные силы Украины направляли беспилотники в Новгородскую область для удара по химическому предприятию. Об этом 12 декабря в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Над регионом накануне сбили 19 БПЛА, пострадал один человек.

Псковский областной суд 12 декабря оставил в силе решение о заключении под стражу до 2 февраля зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в России иноагентом). Об этом сообщила в Telegram псковская команда «яблочников». Апелляционная жалоба защиты была отклонена судьей Кириллом Валиковым. Заседание проходило в закрытом режиме, сам Шлосберг (признан иноагентом) участвовал в нем по видеосвязи.

В Санкт-Петербурге 12 декабря продолжаются ограничения в работе мобильного интернета. «Ъ Северо-Запад» убедился, что проблема все еще есть. Накануне жители Северной столицы обнаружили, что сайты не прогружаются, в мессенджере Telegram идет вечное обновление. Ситуация не изменилась и в пятницу.

В Петербурге по предварительным итогам 2025 года стоимость квартир на первичном рынке выросла на 22%. Это на четыре процентных пункта больше, чем в Москве, где рост составил 18%, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers. Там прогнозируют, что к концу текущего года средневзвешенная цена экспозиции на рынке новостроек будет на уровне 361 тыс. рублей за «квадрат».

Биометрическая посадка на рейсы может начать внедряться по всей стране уже в 2027 году. Такое мнение высказал гендиректор аэропорта Пулково Леонид Сергеев. По его словам, ключевую роль в этом процессе сыграет пилотный проект, который планируется запустить в Петербурге в следующем году. Для полноценного старта испытаний аэропорту необходимо получить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР).

В Северо-Западном регионе инвестиции в коммерческую недвижимость упали с 82,1 млрд до 36,8 млрд рублей. На фоне общего падения произошла кардинальная перетасовка предпочтений инвесторов. Доля офисного сегмента рухнула с 45% до 21%, а редевелопмента — с 16% до 10%. В то же время интерес сместился в логистику и гостиничный бизнес: доля складов выросла до 40%, а гостиниц — до 19% рынка.

Главгосэкспертиза одобрила проект важного этапа строительства Широтной магистрали — участка от границы Санкт-Петербурга до Кольцевой автодороги (КАД). Об этом сообщил городской комитет по инвестициям. Протяженность нового участка, обозначенного как этап 4.2.2, составит 2,4 км. Он пройдет по территории Ленинградской области, но реализуется в рамках концессионного соглашения с Петербургом.

Петербуржец, пострадавший при прорыве трубы на улице Маршала Казакова вечером 11 декабря, был доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с неглубокими ожогами (5%) и переломом, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению. На текущий момент пострадавший получает всю необходимую помощь, его лечение находится на контроле председателя комздрава Андрея Сараны.

Полиция посетила два стройобъекта в деревне Мистолово в Ленинградской области в рамках рейда по выявлению нарушений миграционного законодательства. Правоохранители проверили около 100 мигрантов, 20 увезли в отдел, так как у них нашли проблемы с документами. Большую часть иностранцев депортируют на родину.

Рукопись песни «Спокойная ночь» с автографом Виктора Цоя дорочно продали на аукционе «Литфонда». Об этом сообщил «Ъ FM» со ссылкой на представителей аукционного дома. Начальная цена листка с текстом была установлена в миллион рублей. Точная сумма, за которую ушел лот, не разглашается. Эксперты оценили его в несколько миллионов рублей.