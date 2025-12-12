Комздрав рассказал о состоянии пострадавшего при прорыве трубы на Маршала Казакова

Петербуржец, пострадавший при прорыве трубы на улице Маршала Казакова вечером 11 декабря, был доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с неглубокими ожогами (5%) и переломом, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению. На текущий момент пострадавший получает всю необходимую помощь, его лечение находится на контроле председателя комздрава Андрея Сараны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что после прорыва трубы диаметром 800 мм на юго-западе Петербурга пострадал еще один человек, напуганной из-за разлива петербурженке оказали психологическую помощь. Помимо пешеходов повреждения получили четыре автомобиля. В случае, если водители смогут подтвердить ущерб, они получат компенсацию.

Андрей Маркелов