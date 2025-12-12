На двух стройплощадках в деревне Ленобласти искали нелегалов

Полиция посетила два стройобъекта в деревне Мистолово в Ленинградской области в рамках рейда по выявлению нарушений миграционного законодательства. Правоохранители проверили около 100 мигрантов, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Для проверок также задействовали кинологов с собаками. Они тщательно обследовали бытовки и прилегающую территорию. Во время рейда работники прошли процедуру дактилоскопии. В отдел полиции по итогам рейда увезли 20 человек, у них нашли проблемы с документами. Большую часть иностранцев депортируют.

При этом, увидев полицейских, некоторые решили убежать в лес. Однако это не дало результата — их обнаружили и задержали. В попытках бегства один мигрант прыгнул со второго этажа.

Татьяна Титаева