Рукопись песни Цоя «Спокойная ночь» досрочно продали на аукционе

Рукопись песни «Спокойная ночь» с автографом Виктора Цоя дорочно продали на аукционе «Литфонда». Об этом сообщил «Ъ FM» со ссылкой на представителей аукционного дома.

Фото: «Литфонд»

Начальная цена листка с текстом была установлена в миллион рублей. Точная сумма, за которую ушел лот, не разглашается. Эксперты оценили его в несколько миллионов рублей.

Бумага размером 26,5х20,8 см имеет визу Нины Барановской, журналиста, автора монографий и статей по истории русского рока. Она оставила подпись и дату «7.06.86». В описании к лоту было указано, что он имеет «коллекционную сохранность».

Артемий Чулков