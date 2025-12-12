До 36 млрд рублей сократился объем инвестиций в коммерческую недвижимость Петербурга

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость Петербурга, Ленобласти и Московского региона по итогам 2025 года сократился более чем в два раза. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International. Суммарный вклад в два ключевых рынка составил 332,2 млрд рублей против 693,5 млрд рублей годом ранее. Количество сделок также заметно уменьшилось — 88 (на 2,2 млн кв.м.) против 151 (на 4 млн кв.м.).

В Северо-Западном регионе инвестиции упали с 82,1 млрд до 36,8 млрд рублей. На фоне общего падения произошла кардинальная перетасовка предпочтений инвесторов. Доля офисного сегмента рухнула с 45% до 21%, а редевелопмента — с 16% до 10%. В то же время интерес сместился в логистику и гостиничный бизнес: доля складов выросла до 40%, а гостиниц — до 19% рынка.

Московский регион показал спад со 611,4 до 295,4 млрд рублей. В отличие от Петербурга, офисный сегмент здесь не только сохранил, но и укрепил лидерские позиции, увеличив долю до 64% от общего объема. Существенный рост продемонстрировали гостиницы — их доля выросла с 1% до 7%. При этом редевелопмент практически сошел на нет, сократившись с 8% до 0,5%.

Андрей Маркелов