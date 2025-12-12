Петербург обошел Москву по удорожанию «квадрата» на первичном рынке жилья

В Санкт-Петербурге по предварительным итогам 2025 года стоимость квартир на первичном рынке выросла на 22%. Это на четыре процентных пункта больше, чем в Москве, где рост составил 18%, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Там прогнозируют, что к концу текущего года средневзвешенная цена экспозиции на рынке новостроек будет на уровне 361 тыс. рублей за «квадрат». В конце 2024 года показатель составлял 296 тыс. рублей. Повышение цен на жилье эксперты связывают с ростом затрат на проектное финансирование, высокой долей рассрочек, увеличением операционных затрат девелоперов и удорожанием себестоимости строительства.

При этом спрос на покупку жилья на «первичке» с января по декабрь сократился на 15,6% год к году. Ожидается, что в 2026 году число ДДУ вырастет на 5%.

Татьяна Титаева