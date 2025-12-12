Главные новости за 12 декабря. Новороссийск

В 2026 году в Новороссийске заменят 26 км сетей водоснабжения в рамках реализации программы «Большая вода». Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что до конца текущего года в городе должны завершить работы на 22 км водопроводных сетей.

Дополнительную выплату в размере 15 тыс. руб. ввели в Новороссийске для граждан, чье имущество пострадало в результате атаки БПЛА. Мера поддержки будет выплачиваться отдельно от краевой субсидии.

Директор новороссийского ООО СЗ «Квант» Александра Криулина обвиняется в мошенничестве. Первое заседание суда назначено на 18 декабря.

В администрации города «Ъ-Новороссийск» сообщили о росте рождаемости на территории муниципалитета. За три квартала текущего года в Новороссийске родилось на 209 детей больше, чем в прошлом году.

Спустя 10 дней площадь пожара на мусорном полигоне «Терра-Н» в Новороссийске сократилась на 20 кв. м и составила 200 кв. м. Замглавы Александр Гавриков напомнил о сложностях в процессе тушения возгорания.

В парке Фрунзе Новороссийска установят систему автоматического полива зеленых насаждений за 4,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован в ЕИС «Закупки», заказчиком выступает городское управление ЖКХ.

Власти Анапы призвали жителей отказаться от использования пиротехники в период новогодних праздников.