Власти Анапы призвали жителей отказаться от пиротехники в Новый год

В преддверии новогодних праздников администрация Анапы обратилась к жителям с рекомендацией отказаться от использования пиротехники. В пресс-службе мэрии города сообщили, что к отказу также призывают местные силовые структуры.

Власти Анапы сформировали перечень правил безопасности, которых стоит придерживаться в случае, если на праздники жители все же планируют закупать пиротехнику. В первую очередь, под категорическим запретом находится запуск фейерверков вблизи жилых домов, линий электропередач и деревьев, использование пиротехники несовершеннолетними. Запрещается наклоняться над не сработавшими пиротехническими изделиями.

Анапская администрация рекомендует горожанам покупать продукцию только у лицензированных продавцов при наличии сертификатов качества.

Отказ от фейерверков также инициировал мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Обращаясь к жителям после заседания антитеррористической комиссии, глава города назвал идею использования пиротехники в нынешних условиях неуместной.

София Моисеенко