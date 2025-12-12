Дополнительную выплату пострадавшим от БПЛА ввели в Новороссийске

Депутаты городской думы Новороссийска совместно с главой города Андреем Кравченко приняли решение ввести дополнительную денежную выплату гражданам, чье имущество пострадало при атаке БПЛА. Решение гордумы №50 от 11 декабря опубликовано на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

Депутаты внесли изменения в решение гордумы от 20 апреля 2021 года №98 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан». В рамках принятых правок в Новороссийске вводят дополнительную меру поддержки в виде единовременной выплаты в размере 15 тыс. руб. для зарегистрированных по месту жительства в городе-герое граждан в связи с утратой или повреждениями имущества в результате атак современными средствами поражения. Выплата предназначается для жителей Новороссийска, у которых не пострадало имущество первой необходимости.

Решение вступило в силу со дня его опубликования. В документе указывается, что введенная мера поддержки распространяется на правоотношения, возникшие с 24 ноября текущего года, после массированной атаки БПЛА по Новороссийску. Таким образом, население, чье имущество получило повреждения в результате налета беспилотников в ночь на 25 ноября, может рассчитывать на предоставление дополнительной выплаты.

В пресс-службе администрации Новороссийска пояснили, что финансовая поддержка в размере 15 тыс. руб. выплачивается дополнительно к имеющейся краевой субсидии пострадавшим от БПЛА. Единовременная материальная помощь, утвержденная на региональном уровне, составляет 15,8 тыс. руб. на каждого пострадавшего. За утраченное имущество сумма компенсации варьируется от 78,4 тыс. руб. до 156,8 тыс. руб., возмещение ущерба за вред здоровью определено в диапазоне от 313,5 тыс. руб. до 627 тыс. руб.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко принял решение увеличить муниципальную единовременную выплату для пострадавших с 15 до 30 тыс. руб. Эта денежная компенсация предоставляется каждому зарегистрированному и проживающему собственнику жилого помещения, получившего ущерб при атаке беспилотников.

«Со своей стороны оказываем всевозможную поддержку. Помогает в этом нам бизнес-сообщество города — наши предприниматели на восстановление объектов выделили 111 млн руб.»,— заявил Андрей Кравченко.

София Моисеенко