Директора ООО СЗ «Квант» обвинили в мошенничестве в Новороссийске

В Приморском районном суде Новороссийска пройдет заседание по уголовному делу в отношении Александры Криулиной, генерального директора ООО СЗ «Квант». Согласно информации с официального сайта Приморского суда, руководитель компании обвиняется в мошенничестве и покушении на преступление.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении гендиректора ООО СЗ «Квант» поступило в суд 27 ноября. 10 декабря в отношении поступившего уголовного дела было принято решение о назначении судебного заседания, оно состоится 18 декабря. В карточке дела указывается, что Александра Криулина будет отвечать перед законом сразу по двум статьям — ст. 30 ч.3 и ст.159 ч.4 УК РФ.

Согласно действующему законодательству, четвертая часть статьи 159 УК РФ (мошенничество) предусматривает уголовную ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере, или же за мошенничество, повлекшее лишение права на жилое помещение.

Застройщик «Квант» под руководством Александры Криулиной должен был достраивать ЖК «Симфония» (бывший ЖК «Надежда») в Приморском районе Новороссийска, соответствующее соглашение было подписано в 2023 году. В паспорте объекта срок завершения строительства был назначен на 28 мая 2025 года, но жилой комплекс на данный момент в эксплуатацию не введен.

10 декабря мэр Новороссийска Андрей Кравченко встретился с участниками долевого строительства ЖК «Симфония». Рассказывая в соцсетях об итогах рабочего объезда Приморского района, глава города подчеркнул, что ему продолжают поступать вопросы от дольщиков по объектам незавершенного строительства. Одно из таких обращений адресовали мэру Новороссийска в ходе недавней «горячей линии».

«Люди вложили сбережения, надеясь обрести свой угол, а вместо этого столкнулись с бездействием застройщика и многолетней неопределенностью. Несмотря на смену застройщика, по-прежнему присутствует отставание от графика строительных работ. Со своей стороны ищем всевозможные пути решения, чтобы кардинально изменить ситуацию, строительный и правовой блок администрации уже занимаются данным вопросом»,— писал Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

