Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В парке Фрунзе Новороссийска установят систему автополива за 4,7 млн рублей

В новороссийском парке Фрунзе поставят систему автоматического полива зеленых насаждений. Об этом свидетельствует тендер, опубликованный в ЕИС «Закупки».

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Заказчиком на закупку системы автополива выступает управление ЖКХ Новороссийска. 4,7 млн руб. из муниципального бюджета уйдут на устройство и автоматизацию накопительной емкости для автоматического полива растений на территории парка.

Как указано в тендере, обустроить систему полива будущий подрядчик должен будет в срок до 26 декабря текущего года.

София Моисеенко

Новости компаний Все