В Новороссийске растет рождаемость

За три квартала 2025 года в Новороссийске родилось на 209 детей больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали «Ъ-Новороссийск» в администрации города.

По официальным данным, в 2024 году в Новороссийске родилось более трех тысяч детей.

Согласно информации пресс-службы регионального министерства здравоохранения, в прошлом году Новороссийск вместе с Краснодаром и Сочи входил в тройку городов Краснодарского края по количеству новорожденных. На тройку лидеров пришлось почти 50% от общего числа родившихся на Кубани младенцев.

С начала 2025 года в Краснодарском крае появилось на свет 42 102 ребенка, сообщил вице-губернатор региона Александр Руденко в своем Telegram-канале. Среди новорожденных — 435 двоен и четыре тройни.

Наталья Решетняк