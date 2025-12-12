Площадь тления на мусорном полигоне Новороссийска сократилась
Площадь тления на объекте «Терра-Н» в Новороссийске составляет 200 кв. м, об этом сообщил заместитель главы города Александр Гавриков, комментируя ход работ по ликвидации пожара на мусорном полигоне.
Фото: https://t.me / kravchenko_glava_nvrsk / 9610
По словам Александра Гаврикова, сокращение площади возгорания является важным шагом в борьбе с пожаром. На территории полигона специалисты применяют различные методы тушения возгорания и предотвращения распространения огня.
«Повторюсь, что остановить тление на полигоне — сложная задача. Делаем все возможное для скорейшей ликвидации пожара»,— заявил Александр Гавриков в своем Telegram-канале.
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске локализовали 2 декабря на площади 220 кв. м. За десять дней участок тления удалось сократить на 20 кв. м.