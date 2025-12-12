В Новороссийске заменят 27 км сетей водоснабжения в 2026 году

В рамках реализации проекта «Большая вода» в Новороссийске реконструируют 27 км инженерных сетей водоснабжения в наступающем году. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

По словам Андрея Кравченко, до конца текущего года по комплексной программе, рассчитанной на четыре года, в Новороссийске должны завершить замену 22 км сетей, на что было выделено 829 млн руб. Глава Новороссийска отметил, что параллельно с модернизацией сетей специалисты ищут дополнительные источники водоснабжения.

В планы на ближайшие несколько лет включили строительство магистральных водоводов, разводящих сетей и резервуаров в сельских населенных пунктах. В станице Натухаевской уже восстановили три скважины, еще одну запустили в станице Раевской — источник обеспечивает до 200 куб. м воды в сутки. Объемы подачи воды планируется увеличить в Мысхако, также в настоящее время, как отмечает Кравченко, ведутся проектные работы для подачи воды от Троицкого группового водопровода в Раевскую.

Отдельно мэр Новороссийска прокомментировал ситуацию с водоснабжением в доме на проспекте Ленина, 22. О существующей проблеме Андрею Кравченко в ходе «горячей линии» сообщала местная жительница. Для увеличения объемов воды «Водоканал» должен будет произвести реконструкцию насосной станции на улице Исаева, 4, что позволит увеличить подачу ресурса в восемь раз. Дополнительно в Новороссийске планируют построить водовод на улице Суворовской.

София Моисеенко