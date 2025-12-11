Главные новости за 11 декабря. Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом компанию «Специализированный застройщик "Красмашевский"», реализовывавшую проект реконструкции санатория имени Кирова в центре Сочи. Согласно материалам суда, сумма задолженности перед Сбербанком составляет 4,2 млрд руб.

Количество случаев самовольного строительства в Сочи по итогам 2025 года снизилось до 220–230 объектов, что на 15–20% меньше, чем годом ранее. в 2023 году в городе было выявлено более 675 самостроев.

Сочи вошел в число российских городов с самым высоким уровнем цен на жилье: на первичном рынке здесь не осталось квартир стоимостью до 5 млн руб. На вторичном рынке такие предложения занимают лишь около 3% от общего объема.

Осужденный в третий раз за мошенничество сочинский застройщик Анзор Пруидзе бежал из России в Грузию. При этом появились и противоположные данные о его нахождении в штурмовом подразделении на СВО, которые, однако, пока не подтвердились.

Краснодарский краевой суд отклонил сразу две жалобы сочинского застройщика «Альбатрос», спорящего за апартаменты в 15-этажном апарт-комплексе «Горизонт» на улице Просвещения, 24 с более чем тысячей дольщиков, по делам об оспаривании договоров граждан и передаче им квартир.

Северо-Кавказская железная дорога назначила дополнительные поезда в направлении черноморских курортов Краснодарского края на период новогодних и рождественских каникул. С 22 декабря 2025 года по 11 января 2026 года будут выполнены 228 рейсов по 16 парам дополнительных маршрутов.

Горнолыжные курорты Краснодарского края завершают подготовку к зимнему сезону и рассчитывают на увеличение турпотока в предстоящие новогодние каникулы. В сезоне 2025–2026 годов на курортах Кубани будут работать 65 канатных дорог и 125 классифицированных трасс суммарной протяженностью около 170 км.