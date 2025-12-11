Сочинский девелопер «Красмашевский» признан банкротом с долгом 4,2 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом компанию «Специализированный застройщик "Красмашевский"», реализовывавшую проект реконструкции санатория имени Кирова в центре Сочи. Согласно материалам суда, сумма задолженности перед Сбербанком составляет 4,2 млрд руб., пишет «Ъ».

Проект, инициированный в 2019 году, предусматривал преобразование санатория в апартаментный комплекс премиум-класса Grand Royal Residences. Планировалось завершить работы в 2022 году. Историческая часть здравницы, датируемая 1936 годом и относящаяся к объектам культурного наследия, подлежала реставрации, а на прилегающем участке планировалось строительство двух новых высотных корпусов. На данный момент реставрация исторических зданий завершена, но новые объекты недостроены.

Признаки проблем в реализации проекта стали проявляться весной 2025 года, когда была арестована заместитель начальника краевого управления охраны объектов культурного наследия Нателла Бирюкова. Следствие установило, что она незаконно согласовала уменьшение охранной зоны в интересах девелопера. По оценке Генпрокуратуры РФ, ущерб культурному объекту составил 322 млн руб.

Мария Удовик