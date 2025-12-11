В горах Сочи в зимнем сезоне откроют 125 классифицированных трасс на 170 км

Горнолыжные курорты Краснодарского края завершают подготовку к зимнему сезону и рассчитывают на увеличение турпотока в предстоящие новогодние каникулы. В региональном минкурортов «Ъ-Кубань» сообщили, что в сезоне 2025–2026 годов на курортах Кубани будут работать 65 канатных дорог и 125 классифицированных трасс суммарной протяженностью около 170 км.

Фото: Андрей Куценко

На курорте «Газпром Поляна» фиксируют высокий спрос на предварительные бронирования и ски-пассы. С 29 декабря по 7 января здесь пройдет программа «Зимние каникулы в горах» с театральными постановками, диджей-сетами, тематическими зонами и новогодним маркетом.

«Роза Хутор» представит крупнейшую в стране зону катания — 105 км маршрутов, обслуживаемых 32 подъемниками. Гостям будут доступны 52 трассы разных уровней, учебные склоны, каток, тюбинг, родельбан, высокогорные аттракционы и тематические площадки. На праздничные дни запланированы рождественская ярмарка и работа горной резиденции Деда Мороза.

Курорт «Красная Поляна» подготовил 30 км трасс, восемь зон фрирайда, вечерние маршруты и три сноупарка. Благодаря климату сезон катания здесь продолжается до июля. Дополнительный акцент сделан на спа-услугах и гастрономических проектах.

Помимо горнолыжной инфраструктуры, в крае доступны более 760 объектов туристического показа. Реестр туристских маршрутов насчитывает 331 позицию, из которых 74 включены в него в 2025 году.

Вячеслав Рыжков