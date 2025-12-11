В Сочи число выявленных самостроев снизилось на 15–20% в 2025 году

Количество случаев самовольного строительства в Сочи по итогам 2025 года снизилось до 220–230 объектов, что на 15–20% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил начальник управления муниципального земельного контроля администрации города Аслан Ачмизов, передает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Он напомнил, что в 2023 году в городе было выявлено более 675 самостроев. В 2024 году показатель сократился почти вдвое — менее чем до 300 нарушений. В 2025 году тенденция сохранилась: уменьшение составило еще 15–20%.

По словам господина Ачмизова, постепенное снижение числа таких объектов стало возможным благодаря системной профилактической работе и взаимодействию администрации с участниками рынка недвижимости.

С начала 2025 года в Сочи снесли 126 незаконных строений. Большинство из них — это пустые нежилые и коммерческие здания, передает пресс-служба администрации города.

В Адлерском районе на улице Черновицкой сейчас сносят незаконное здание площадью более 300 кв. м. Это происходит по решению суда 2021 года, который удовлетворил иск городской администрации. Владельца здания несколько раз штрафовали за то, что он не исполнял судебные решения. Он сам занимается демонтажом.

Глава Сочи Андрей Прошунин поручил организовать борьбу с незаконным строительством. Для этого работают вместе с прокуратурой, судебными приставами и правоохранительными органами.

До конца года власти планируют снести еще 42 объекта. В работе находятся дела по 711 строениям. Судебные приставы проверяют 192 адреса и вручат процессуальные документы. По 101 объекту суд решил провести частичный снос, реконструкцию или привести их в соответствие с законом.

Мария Удовик