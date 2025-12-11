СКЖД увеличит число рейсов в Сочи, Новороссийск и Анапу в период каникул

Северо-Кавказская железная дорога назначила дополнительные поезда в направлении черноморских курортов Краснодарского края на период новогодних и рождественских каникул. По данным пресс-службы СКЖД, с 22 декабря 2025 года по 11 января 2026 года будут выполнены 228 рейсов по 16 парам дополнительных маршрутов.

Дополнительные составы свяжут Адлер с Москвой, Самарой, Воронежем и Ростовом-на-Дону. Имеретинский курорт получит прямое железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом и Саратовом. Поезда также назначены по направлениям Новороссийск — Москва, Анапа — Санкт-Петербург и Махачкала — Тюмень. Для туристов, направляющихся на горнолыжные трассы, возобновляется традиционная «Лыжная стрела» Ростов-на-Дону — Роза Хутор, где предусмотрена бесплатная перевозка спортивного инвентаря и продажа ски-пассов у проводников.

Помимо железнодорожных перевозок, в горной части Сочи увеличат количество наземного транспорта. По данным администрации города, в Красной Поляне число автобусов на регулярных маршрутах вырастет до 60 единиц. На линию Туапсе — Имеретинский курорт — Роза Хутор выйдут 11 пар дополнительных электропоездов, суммарно обеспечив 157 рейсов. На маршруте Сочи — Роза Хутор планируется увеличение составности «Ласточек».

С середины декабря в горном кластере усилена работа эвакуационных служб, определена временная площадка для хранения автомобилей по адресу: набережная Времен года, 11. Въезд транспорта на летней резине на территорию Красной Поляны будет ограничен. Контроль за дорожной обстановкой осуществляют администрации Сочи, Минтранс края, Упрдор «Черноморье» и ГИБДД.

РЖД также сообщили о назначении свыше 700 дополнительных рейсов на востребованных направлениях, включая маршруты к курортам Краснодарского края. Наиболее высокий пассажиропоток ожидается 30 декабря и 11 января.

В новогодний период Сочи рассчитывает принять около 280 тыс. туристов. Ещё порядка 200 тыс. гостей посетят 55 туристических объектов, большинство из которых расположены в горной зоне. В зимний сезон на курорте будут работать 636 гостиниц, включая 169 объектов в Красной Поляне. Одновременно город способен разместить до 88 тыс. отдыхающих.

Мария Удовик