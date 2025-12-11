В Сочи полностью исчезли новостройки до 5 млн рублей

Сочи вошел в число российских городов с самым высоким уровнем цен на жилье: по данным аналитиков «Циана», на первичном рынке здесь не осталось квартир стоимостью до 5 млн руб. На вторичном рынке такие предложения занимают лишь около 3% от общего объема.

В исследовании отмечается, что аналогичная ситуация наблюдается в Москве, Казани и Севастополе, где новостройки по аналогичному бюджету также отсутствуют. Лишь 1–4% квартир в этом ценовом диапазоне можно встретить во Владивостоке, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Барнауле, Санкт-Петербурге и Подмосковье. В то же время в Ульяновске, Оренбурге, Ярославле и Ставрополе до 53% новостроек укладываются в предел 5 млн руб. В среднем по городам доля доступных квартир на первичном рынке составляет около 15%.

На вторичном рынке предложения заметно шире: примерно треть квартир продается по цене до 5 млн руб., что объясняется тем, что новостройки в среднем дороже на 25%. Максимальная доля доступных вариантов зафиксирована в Ульяновске, Новокузнецке и Оренбурге — 60–66%. Минимальная — в Москве, Сочи, Севастополе и Санкт-Петербурге, где их не более 1–4%.

По словам ведущего аналитика «Циана» Елены Бобровской, рост цен на первичном рынке составил 13% год к году, на вторичном — 8%. Из-за этого доля доступного жилья сокращается: год назад в бюджет до 5 млн руб. укладывалось 20% новостроек и 39% квартир на «вторичке». Тогда предложения по такой стоимости можно было найти даже в Москве, Казани и Севастополе.

Аналитики отмечают, что среди квартир стоимостью до 5 млн руб. встречаются не только студии и однокомнатные варианты. На первичном рынке доля студий составляет 54%, однокомнатных квартир — 40%. В ряде городов можно найти и двухкомнатные варианты, преимущественно евроформата, хотя их площадь в среднем не превышает 41 кв. м.

На вторичном рынке встречаются также двух- и трехкомнатные квартиры. Трехкомнатные варианты доступны почти во всех городах, кроме наиболее дорогих — Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Владивостока и Севастополя. Наибольшая доля таких квартир (до 25%) отмечена в Новокузнецке, Ульяновске, Ижевске, Рязани и Саратове. Большинство предложений относится к жилью старой постройки и нередко имеет заметные недостатки — от неудовлетворительного состояния до юридических обременений.

Исследование «Циана» охватывает 40 крупных городов, включая все населённые пункты с численностью населения свыше 500 тыс. человек.

Как уточнили «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Циан», местные жители и туристы, желающие приобрести недвижимости на курорте в ближайшие пят лет, не застанут квартиры в новостройке дешевле 5 млн руб.

Мария Удовик