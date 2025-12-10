Главные новости за 10 декабря. Сочи

В период праздников на маршрутах регулярного сообщения в поселке Красная Поляна число автобусов возрастет на 13 единиц — до 60. На направлениях Туапсе — Имеретинский курорт — Роза Хутор будут назначены дополнительные электропоезда: их количество достигнет 11 пар, что составит 157 рейсов в обе стороны.

Жители и туристы Сочи вечером 9 декабря сообщили о громком хлопке, звук которого был слышен сразу в нескольких районах города. По словам очевидцев в местных Telegram-каналах, он не напоминал ни петарды, ни праздничные салюты, что вызвало обеспокоенность у находившихся в различных частях курорта людей.

В Хостинском районе Сочи завершено создание современной детской игровой зоны в селе Измайловка. Проект реализован в рамках программы инициативного бюджетирования, его финансирование превысило 9 млн руб.

Апелляционная инстанция частично удовлетворила требования правообладателя к ООО «Гриль 5642», управляющему заведением. Истец настаивал на взыскании 50 млн руб. с компании и солидарно с дизайнером Денисом Симачевым, однако суд отклонил требования в отношении господина Симачева и существенно снизил сумму компенсации.

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» возможно формирование смерчей над морем. Штормовое предупреждение будет действовать вплоть до конца дня 11 декабря на участке от Магри до Веселого.

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония вручения государственных наград, в ходе которой президент России Владимир Путин наградил медалью «Золотая Звезда» Героя России, офицера из Сочи Сергея Терзияна. Офицер неоднократно участвовал в боевых эпизодах, в том числе применял беспилотные системы для уничтожения техники противника и обеспечивал прикрытие подразделений.