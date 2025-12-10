Жители Сочи услышали громкий хлопок, но власти не подтвердили ЧП

Жители и туристы Сочи вечером 9 декабря сообщили о громком хлопке, звук которого был слышен сразу в нескольких районах города. По словам очевидцев в местных Telegram-каналах, он не напоминал ни петарды, ни праздничные салюты, что вызвало обеспокоенность у находившихся в различных частях курорта людей.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Несмотря на сообщения горожан, воздушная тревога объявлена не была. Как уточнили «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации города, каких-либо происшествий в этот период не зафиксировано. Военные учения также 9 декабря не проводились.

Днем дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над территорией Брянской области, семь — над Московским регионом, в том числе четыре следовавших в направлении Москвы, шесть — над Калужской областью, два — над Белгородской областью и два — над Тульской областью.

В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шестнадцать — над территорией Брянской области, два — над Калужской областью, по одному — над Белгородской областью и над Московским регионом.

Мария Удовик