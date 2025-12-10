В Сочи открыли новую детскую игровую площадку стоимостью более 9 млн рублей

В Хостинском районе Сочи завершено создание современной детской игровой зоны в селе Измайловка. Территорию оборудовали безопасным покрытием, игровыми конструкциями и системой освещения. Проект реализован в рамках программы инициативного бюджетирования, его финансирование превысило 9 млн руб. Средства выделены из краевого и местного бюджетов, сообщает пресс-служба администрации Сочи в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Власти подчеркивают, что формирование качественных общественных пространств остается одним из приоритетов развития курорта. Благоустроенные зоны отдыха последовательно создаются как в центральных районах Сочи, так и в сельских населенных пунктах, чтобы обеспечить жителям равный доступ к современной инфраструктуре.

Также ремонтные работы проходят на детской площадке на улице Пирогова. Старые конструкции уже убрали, установили новые бордюры и ограждения, а также привезли современные игровые модули. Ремонт финансируется из городского бюджета и стоит более 1,6 млн руб. Работы идут по плану, и в декабре детям откроют обновленную, яркую и безопасную площадку.

«Ъ-Сочи» писал, что в Центральном районе Сочи продолжается обновление скейт-парка «Вилла Вера» за 3,5 млн руб. Демонтаж верхнего покрытия из фанеры, непригодного деревянного каркаса, металлических скатов и тумб выполнен уже на 90%, а работы по ремонту будут полностью завершены в декабре.

Мария Удовик